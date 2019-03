’Groepsdenken is gevaarlijk’

Een demonstrant scandeert in Amsterdam: ’Als je Thierry dood wil schieten, zeg dan paf’. Anderen herhalen de leus.

Den Haag - In Den Haag zijn de nieuwe bedreigingen aan het adres Thierry Baudet ingeslagen als een bom. De woede richt zich vooral op de demonstranten die zaterdag in Amsterdam leuzen scandeerden zoals ’Als je Thierry dood wil schieten, zeg dan paf’. Volgens de politie kunnen de uitspraken als ’mogelijk bedreigend’ worden ervaren en in samenwerking met het Openbaar Ministerie wordt onderzoek gedaan of deze mensen in de fout zijn gegaan en vervolgd kunnen worden.