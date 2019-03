Hoger beroep De Punt-zaak op de lange baan

De gekaapte trein bij De Punt werd bij de bestorming met kogels doorzeefd (grote foto). Advocaat Zegveld (kleine foto) heeft de theorie dat de mariniers een moordopdracht hadden, laten varen. Ⓒ ANP

Amsterdam - Het hoger beroep in de zaak van De Punt is op de lange baan geschoven. Als het tot een zitting komt, zullen toenmalig minister Van Agt en oud-topmilitair Van den Breemen niet worden gehoord over de beëindiging van de treinkaping (1977).