Trump: compleet en totaal vrijgepleit

Trump noemde het onderzoek van Mueller altijd al een heksenjacht. „Het is een schande dat ons land dit moest doorstaan”, zei Trump zondag tegen verslaggevers voordat hij van Florida naar Washington zou terugvliegen.

De Amerikaanse minister van Justitie William Barr stuurde zondag in een korte brief aan het Amerikaanse congres een samenvatting van de belangrijkste bevindingen van Mueller. Daarin staat dat tijdens de Amerikaanse presidentscampagne van 2016 er geen sprake was van een heimelijke samenspanning tussen het campagneteam van Donald Trump en Rusland. Barr kreeg het rapport-Mueller afgelopen vrijdag.

Mueller, die bijna twee jaar bezig was met zijn onderzoek, vond geen bewijzen dat de verkiezingscampagne van Trump samenspande met Rusland. Ook heeft Mueller geen bewijzen gevonden voor een belemmering van de rechtsgang door Trump.

„Hoewel dit rapport niet concludeert dat de president een misdrijf heeft begaan, pleit het hem ook niet vrij”, citeert minister Barr de aanklager in zijn verslag over mogelijke belemmering van de rechtsgang. Veel van Trumps tegenstanders beschuldigden hem hiervan toen hij de voormalige FBI-directeur James Comey ontsloeg. Mueller zegt dat hij het aan de minister overlaat om te beslissen of hier een misdrijf is gepleegd.

Advocaat Rudy Giuliani van president Trump noemde de samenvatting van het rapport positiever dan hij had verwacht. „Een volledige en totale rehabilitatie van de president”, concludeert het juridische team van de president.

Sommige Democraten willen dat het volledige rapport van Mueller en het onderliggende bewijs wordt vrijgegeven, zodat ze hun eigen onderzoek kunnen voortzetten.

Ook de Republikeinse leider Mitch McConnell in de Amerikaanse Senaat zei zondag uit te kijken naar aanvullende informatie uit het rapport van de speciale aanklager. Hij zei zich gestoord te voelen door de nog steeds voortdurende pogingen van Rusland om zich te bemoeien met de Amerikaanse democratie.

