Bijbelverhalen in Markermeerzand

Aad Peters heeft er twee jaar over gedaan, maar nu staat zijn zandsculpturenexpositie in Elburg als een huis. Zandkunstenaars kwamen van heinde en verre om een steentje bij te dragen. Ⓒ PAALMAN, FRANS

Elburg - ’Eerst zien dan geloven’ dachten mensen toen Aad Peters in Elburg Bijbelverhalen in zandsculpturen tot leven wilde brengen. Bijna twee jaar later is de klus volbracht.