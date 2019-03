Status kwijt na ordeverstoring

De Immigratie- en Naturalisatiedienst heeft 90 statushouders hun verblijfsvergunning ontnomen. Ⓒ Foto Hollandse Hoogte

Den Haag - Van negentig statushouders is in ruim twee jaar tijd de verblijfsvergunning afgepakt omdat zij de openbare orde hebben verstoord. Het gaat in de meeste gevallen (40) om Somaliërs, op plek twee komen Irakezen (10).