Spaanse premier: referendum Catalonië mag niet

Mariano Rajoy Ⓒ Reuters

MADRID MADRID - De Spaanse regering heeft vrijdag duidelijk te kennen gegeven dat een referendum over onafhankelijkheid van Catalonië „niet mogelijk is.” Premier Mariano Rajoy wees erop dat de Spaanse wet het niet toestaat en riep Catalaanse nationalisten op om „geen stappen meer in die richting te zetten.” „Het gaat nergens naartoe”, zei de conservatieve premier. „Ik bied iets aan dat veel redelijker is: dialoog.”