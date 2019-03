Koninklijk paar in juni naar Ierland

Het is de bedoeling dat er ook één of meerdere handelsmissies in het royale kielzog meegaan. Gedacht wordt bijvoorbeeld aan een delegatie van landbouwbedrijven.

De timing van het staatsbezoek is opvallend, maar lijkt met de Brexit voor de deur niet toevallig. De grens tussen Ierland en Noord-Ierland, dat Brits is, is het hete hangijzer in de moeizame onderhandelingen over de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie.

Wanneer Willem-Alexander en Máxima Ierland bezoeken zou de Brexit net een feit moeten zijn, mits er geen uitstel komt. Vorig jaar brachten koning en koningin een staatsbezoek aan het Verenigd Koninkrijk. Daarbij speelde ook de naderende Brexit een nadrukkelijke rol. De koning benadrukte toen in Londen dat de historische, bilaterale relaties ijzersterk zijn en blijven, ook wanneer het land niet meer bij de EU hoort.

In 2018 werd Luxemburg eveneens aangedaan door het paar. Willem-Alexander was vorig jaar verder nog op staatsbezoek in Estland, Letland en Litouwen. Dat deed hij zonder zijn vrouw, die op de valreep moest afzeggen vanwege het plotselinge overlijden van haar zus Inés Zorreguieta.

Beatrix

Toenmalig koningin Beatrix bracht in 1990 al eens een staatsbezoek aan Ierland. Ook toen duurde de visite drie dagen. De Rijksvoorlichtingsdienst wil niet reageren op het aanstaande staatsbezoek aan Ierland.