Dansend op TikTok, maar pedo kijkt mee

Charlotte Meiland houdt haar dochter Fleur (10), die graag gebruikmaakt van de app TikTok, goed in de gaten. Ook de video van een sexy dansje werd snel gezien en verwijderd. Ⓒ Foto Hielco Kuipers

Amsterdam - Ouders en app-makers worstelen met digitale dreigingen. Leuk dat een kind zich creatief ontplooit, maar hoe voorkom je dat kwaadwillenden zich verlekkeren aan op het oog onschuldige filmpjes? Na een privacyschikking in de VS van de app TikTok borrelt die vraag opnieuw op. „Veel ouders zien het kwaad niet in van zo’n app”, zegt Justine Pardoen van Bureau Jeugd & Media.