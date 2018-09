Groep terroristen opgerold in Spanje

Ⓒ EPA

MADRID - Een groep terroristen die „grote aanslagen” in Spanje voorbereidde, is door de Spaanse en Marokkaanse politie opgerold. Spaanse media meldden woensdag dat de cel zes personen telde, onder leiding van een 39-jarige Spanjaard van Marokkaanse komaf in Melilla. Dat is een Spaanse enclave aan de Noord-Afrikaanse kust. De groep zou zich inzetten voor Islamitische Staat (IS).