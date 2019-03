Stoffelijk overschot van vermiste Reint Bakker gevonden

De rode Mitsubishi Colt met daarin het stoffelijk overschot van Reint Bakker wordt naar boven getakeld. Ⓒ Richard Degenhart

Groningen - In een rode Mitsubishi Colt die zondagmiddag in de Eemshaven is aangetroffen, heeft de politie het stoffelijk overschot aangetroffen van Reint Bakker (69) uit Godlinze. Bakker was sinds 20 januari vermist.