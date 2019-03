’Bedreigingen onacceptabel’

‘Iedereen mag het in Nederland met iedereen oneens zijn, maar bedreigingen zoals die aan Thierry Baudet zijn totaal onacceptabel. Alle politici moeten in veiligheid en vrijheid hun werk kunnen doen. Democratie is geen gemakkelijk, maar wel een rijk bezit. Dat moeten we met z’n allen beschermen’, stelt Rutte tegenover deze krant.

Sinds de verrassende overwinning van Forum voor Democratie bij de Statenverkiezingen van afgelopen woensdag, waardoor de partij van Baudet in een klap de grootste wordt in de Eerste Kamer, wordt de Forum-leider fel aangevallen. Tijdens een betoging in Amsterdam, afgelopen weekend, werd zelfs openlijk opgeroepen om Baudet te vermoorden. Onder andere GroenLinks-kopstukken waren bij die demonstratie aanwezig.

De vijandige houding doet denken aan de dagen van de politieke opmars van Pim Fortuyn. De LPF-politicus werd stelselmatig gedemoniseerd. In 2002 werd hij vermoord.

