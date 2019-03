Nieuw-Zeeland opent onderzoek naar aanslag

Dergelijke onderzoeken worden alleen bij zeer belangrijke zaken gedaan. Volgens Ardern is het een gepaste reactie op de aanslagen.

„Het is belangrijk dat alle informatie over deze zaak naar buiten komt. Ook over de vraag of er mogelijkheden waren om de aanslag te voorkomen”, aldus Ardern.

Bij de aanslagen op twee moskeeën kwamen 50 mensen om het leven en raakten nog eens tientallen mensen gewond. De schutter is opgepakt en zit vast.