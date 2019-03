Extra militairen naar Gaza na raketaanval bij Tel Aviv

Hulpdiensten struinen het huis af na de inslag van een raket uit Gaza maandagmorgen. Ⓒ Hollandse Hoogte / SIPA Press

TEL AVIV - Ten noorden van Tel Aviv is een raket ingeslagen in een woning. Daardoor raakten zes mensen lichtgewond, onder wie twee kinderen. De Israëlische premier Benyamin Netanyahu heeft gezegd dat hij zijn bezoek aan de VS afbreekt en dat zijn land ’met kracht’ zal reageren. Inmiddels zijn extra brigades en reservisten naar de grens met Gaza gestuurd.