Woonbond: huur sociale huurwoning kan omlaag

DEN HAAG - Wie een laag inkomen heeft en woont in een sociale huurwoning met een relatief hoge huur, kan in aanmerking komen voor ’huurbevriezing’ of zelfs een verlaging van de huur. Dat meldt de Woonbond. Via een checklijst op de website kunnen huurders kijken of ze ervoor in aanmerking komen.