Gemeente verrast door opkomst demonstratie bij coronapilot Baarn

De gemeente laat weten dat de burgemeester de opdracht had gegeven de bijeenkomst om 14.30 uur te beëindigen. „De organisatie van de demonstratie heeft opgeroepen om rustig naar huis te gaan en het lijkt erop dat de mensen daar gehoor aan geven.”

Myron (42) uit Geleen reed 200 kilometer om haar stem te laten horen. Ze is ervan overtuigd dat vaccinaties ooit verplicht worden, en wil zichzelf en haar kinderen daarvoor beschermen. De Geleense vond het belangrijk om naar de provincie Utrecht af te reizen om met haar aanwezigheid het verschil te maken.

Baarn - Kwamen honderden demonstranten uit het hele land naar het terrein van Kasteel Groeneveld aan de Groeneveld in Baarn om te demonstreren tegen het coronabeleid. Vandaag begon een corona-testpilot in het kasteel. De demonstratie werd op touw gezet door de actiegroep Police for freedom\' en demonstreren voor vrijheid van meningsuiting en medische vrijheid. ANP / Hollandse Hoogte / AS Media - Helene de Groot Ⓒ ANP/HH

In januari was ze ook bij het 24 Septemberplein in Eindhoven, waar een betoging het compleet uit de hand liep, en ze reisde eerder af naar het Malieveld in Den Haag. „We zijn op het punt gekomen dat de politiek heel veel macht naar zich toetrekt. Onze medische keuzevrijheid staat op het spel.”

Militairen

Opvallend tussen de aanwezigheden waren (oud-)militairen, getalsmatig een peloton sterk. ’Helden’, werd er gescandeerd, op het moment dat ze in het gelid gingen staan. Een van de mannen schudde handen met activist Willem Engel, voorman van Viruswaarheid.

Hoewel het ter plekke niet gecontroleerd kon worden, bevestigde een oud-militair dat iedereen in uniform onder de wapenen is of is geweest. Van de legeronderdelen droegen de meesten een uniform en baret van de Koninklijke Landmacht.

Luuk, uit buurgemeente Soest, was komen lopen, nadat hij op sociale media filmpjes van het gebeuren zag. De hbo-rechtenstudent liep een jaar vertraging met zijn studie op. Luuk steunt de boodschap van de betogers van harte. Corona noemt hij ’een niet te onderschatten heftige griep’. „We hebben jarenlang de ic’s afgeschaald, en nu moeten we draconische maatregelen nemen.”

Aanhoudingen

De mars werd eerder met een noodverordening verboden in Hilversum en Apeldoorn. De demonstranten verzamelden zich daarop zaterdagochtend bij Kasteel Groeneveld in Baarn, dat open was voor de coronapilot. Na een tocht langs de rand van Baarn keerde de groep in de middag weer terug naar het startpunt. De gemeente Baarn geeft aan verrast te zijn geweest door de demonstratie en het grote aan al mensen dat meedeed.

De Mobiele Eenheid is tijdens de mars met een busje in de buurt van het centrum geweest, maar werd niet ingezet, laat een gemeentewoordvoerder weten. De politie meldt dat er twee aanhoudingen zijn gedaan. „Een persoon werd herkend uit een andere nog openstaande zaak, de ander is aangehouden vanwege het gooien van vuurwerk. Dat onderzoeken we verder nog.”

Op de digitale aankondigingsposter op de Facebookpagina van Police for Freedom staat dat „politie, militairen, veteranen, marechaussee, artsen, verpleegkundigen en docenten” opstaan „voor het behoud van onze grondrechten.”

Police for Freedom „verdedigt niet jouw mening, wel jouw recht om die te hebben.” De organisatie schrijft „een groot belang” te hechten „aan het behoud van onze grondrechten zoals vrijheid van meningsuiting, medische vrijheid, recht op onderwijs en het recht om in gelijke gevallen op gelijke wijze te worden behandeld.”