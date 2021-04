Honderden demonstranten komen samen in Baarn

Dat meldt RTV Utrecht.

Police For Freedom Nederland organiseerde de protestmars van ’menselijke verbinding’ en verzet zich tegen de coronamaatregelen: deelnemers houden geen afstand en vrijwel niemand draagt een mondkapje. Ze strijden voor het behoud van hun grondrechten, stellen zij.

De rechter verbood de optocht gisteren in Hilversum. Ook in Apeldoorn was Police For Freedom niet welkom. De demonstranten hebben daarop besloten hun mars in Baarn te beginnen.