Honderden demonstranten tegen coronaproef Baarn

Onze verslaggever John Maes is ter plaatse en twittert live mee. Zijn tweets vindt u onderaan dit bericht.

Police For Freedom Nederland organiseerde de protestmars van ’menselijke verbinding’ en verzet zich tegen de coronamaatregelen: deelnemers houden geen afstand en vrijwel niemand draagt een mondkapje. Ze strijden voor het behoud van hun grondrechten, stellen zij.

Op de digitale aankondigingsposter op de Facebookpagina van Police for Freedom staat dat „politie, militairen, veteranen, marechaussee, artsen, verpleegkundigen en docenten” opstaan „voor het behoud van onze grondrechten.” Police for Freedom „verdedigt niet jouw mening, wel jouw recht om die te hebben.” De organisatie schrijft „een groot belang” te hechten „aan het behoud van onze grondrechten zoals vrijheid van meningsuiting, medische vrijheid, recht op onderwijs en het recht om in gelijke gevallen op gelijke wijze te worden behandeld.”

De politie schat in dat er „zo rond de 300” mensen aanwezig zijn, aanwezigen noemen veel hogere aantallen. Volgens sommigen zouden er zeker duizend demonstranten zijn.

Optocht eerder verboden

De rechter verbood de optocht gisteren in Hilversum. Ook in Apeldoorn was Police For Freedom niet welkom. De demonstranten hebben daarop besloten hun mars in Baarn te beginnen.

De gemeente Baarn weet niet wat het plan van de actievoerders is. Een woordvoerder zegt „in nauw overleg te zijn met politie en veiligheidsregio.” „Vooralsnog verloopt het rustig. Het is een grote groep mensen. Ze zijn aan de wandel, maar ons is niet helemaal duidelijk wat hun plan is en waar ze heen willen.” Het is de gemeente nog niet gelukt met de organisatie in contact te komen.