VS waarschuwen Rusland om hulp Venezuela

Circa honderd Russische militairen zijn zondag aangekomen in de Venezolaanse hoofdstad Caracas om het zwaar onder druk staande regime van president Nicolás Maduro te helpen. „De Verenigde Staten zullen niet rustig toekijken wanneer Rusland doorgaat met het verhogen van de spanningen”, liet Pompeo via zijn woordvoerder weten.

De militairen zijn volgens waarnemers in twee vliegtuigen aangekomen met een grote hoeveelheid materieel. De Russische ambassade in Caracas had eerder laten weten dat er niets geheimzinnigs aan de hand is. Het werk van de militairen is onderdeel van overeenkomsten die Moskou eerder met Venezuela over technische militaire bijstand heeft gesloten.

Rusland steunt het regime van Maduro, dat door jarenlang wanbeleid en lagere olieprijzen wankelt. Rusland heeft olierijk Venezuela veel geld geleend. Een heleboel landen, waaronder de VS en vrijwel alle buurlanden van Venezuela inclusief Nederland, erkennen Maduro niet meer als rechtmatig president. Dat is voor die landen de parlementsvoorzitter Juan Guaidó, die zich in januari tot interim-president heeft uitgeroepen.