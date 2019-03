Moskou wil betrekkingen met VS verbeteren

„Er is nu in elk geval een kans een heleboel te resetten in onze relatie, maar het blijft de vraag of Trump dat zou willen riskeren. Wij zijn er in elk geval klaar voor”, aldus de voorzitter van de buitenlandcommissie van de Russische Senaat.

Mueller heeft geen bewijs ontdekt voor een samenzwering om de verkiezingsstrijd te beïnvloeden. Het antwoord op de vraag of Trump de rechtsgang heeft belemmerd door het onderzoek in deze kwestie te ondermijnen, is echter nog niet gegeven.