Zonnig lenteweer op komst, maar eerst kans op onweer

Vooral in het noorden is maandag kans op zware windstoten, meldt Weeronline. Er trekken flinke buien over het land. Vooral in het noorden en oosten is daarbij kans op hagel en onweer.

Er waait een stevige noordwestenwind. Aan zee is de wind krachtig tot hard en vooral in het noorden is bij buien kans op zware windstoten. Het wordt 9-11 graden, maar de wind maakt het voor het gevoel frisser.

Dinsdag en woensdag is het grotendeels bewolkt. Morgen is er kans op een beetje regen en woensdag kan vooral in het noorden en oosten wat regen vallen. Op beide dagen is er in het zuidwesten meer ruimte voor de zon dan in het noorden en oosten. Dinsdag wordt het 9-10 graden en woensdag is het met 10-12 graden iets zachter. Doordat het beduidend minder hard waait dan vandaag voelt het beide dagen minder koud aan.

Fraaie lentedagen

Vrijdag en zaterdag worden fraaie lentedagen met zonnige perioden en in het noordoosten enkele wolkenvelden. De temperatuur gaat omhoog en het wordt 12 graden in de kustgebieden en 16 tot lokaal 17 graden in het zuiden en oosten. In Utrecht wordt het op beide dagen circa 15 graden. De wind is zwak of matig en waait uit het zuidwesten.

Donderdag is een overgangsdag. Met maxima van 11-14 graden is het al wat zachter, maar in het binnenland zijn wel veel wolkvelden. Aan de westkust is het wat zonniger en het blijft waarschijnlijk droog. De dagen daarna wordt het wat zonniger en warmer.

Zet de lente door?

Vanaf zondag wordt de temperatuurverwachting flink onzeker. Mogelijk draait de windrichting weer naar noordwest tot noord en dan wordt het kouder. Zondag is nog goede kans op droog met met zon, maar na het weekend komt er meer bewolking en neemt de neerslagkans iets toe.