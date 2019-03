Zwemmer zwaargewond door aanval haai

Een woordvoerder van de reddingsdienst zegt in de media dat het slachtoffer geluk had dat hij vlak bij de boot was die hem naar de plek had gebracht. De bemanning kon eerste hulp verlenen en hem naar een helikopterplatform brengen. De haai had zijn tanden diep in het vlees gezet van de onfortuinlijke duiker maar geen rampzalige scheurwonden veroorzaakt.

Het is al de vierde keer dat een haai iemand aanvalt in dit deel van de noordelijke wateren van Queensland in amper een half jaar tijd. Een Australische arts overleed twee maanden nadat hij was toegetakeld. Een meisje van 12 verloor een been.