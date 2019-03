Britse regering bespreekt ingrijpen Lagerhuis

Theresa May Ⓒ AFP

LONDEN - Britse ministers overleggen voorafgaand aan een bijeenkomst met premier Theresa May over plannen in het parlement om het Brexitbeleid uit handen van de regering te nemen. De bijeenkomst met May is om 11.00 uur Nederlandse tijd. May heeft nog niet gezegd of ze het aandurft haar Brexitakkoord deze week voor de derde keer in stemming te brengen.