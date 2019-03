Buurtbewoners herdenken aanslag op 24 Oktoberplein

Volgens organisator Gabriel Erlach waren er vooral mensen uit Kanaleneiland op de herdenking afgekomen. Ze is van plan om jaarlijks met mensen uit de wijk de aanslag te herdenken. Onder de aanwezigen gingen veel stemmen op voor een blijvend herdenkingsmonument op het 24 Oktoberplein. De gemeente Utrecht liet vrijdag al weten na te denken over een monument.

Vrijdagavond liepen in Utrecht meer dan 16.000 mensen mee in de stille tocht voor de slachtoffers van de schietpartij. Velen legden toen bloemen neer bij de herdenkingsplek waar verdachte Gökmen T. om zich heen schoot in een tram, met drie doden en enkele zwaargewonden als gevolg.

Studenten en medewerkers van het Grafisch Lyceum Utrecht, MBO Utrecht, mbo-opleiding Nimeto en ROC Midden Nederland hebben gezamenlijk om 10.45 uur een minuut stilte gehouden op hun schoollocaties. Al deze opleidingsinstituten werden in meer of mindere mate geraakt door de aanslag van een week geleden. De 19-jarige vrouw die omkwam, was een oud-studente. Twee andere voormalige leerlingen raakten gewond. Ook kennen veel studenten en medewerkers een of meerdere slachtoffers en bevinden zich enkele scholen in de directe omgeving van het 24 Oktoberplein.

„Met de minuut stilte willen de scholen hun steun betuigen aan de familie en vrienden van de overledenen en de gewonde slachtoffers en laten zien dat ze intens meeleven in deze heftige en verdrietige periode. Met de minuut stilte willen de scholen ook aandacht geven aan de impact die het schietincident op studenten en medewerkers heeft gehad”, aldus een woordvoerder.