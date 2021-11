Man (30) verslonden door piranha’s nadat hij vluchtte voor bijen

De twee vrienden wisten uit het meer te komen, maar hun vriend was verdwenen. De brandweer werd ingeschakeld. Toen een van de medewerkers op het punt stond om in het water te springen, hoorden ze dat het meer vol met piranha’s zat. Het lichaam van de man werd uiteindelijk afgelopen weekend gevonden. Lokale autoriteiten zagen meteen dat zijn lijf was verminkt door de vleesetende vissen.

NewsBeezer meldt dat de vis ’verschillende delen van het lichaam en zijn gezicht had opengescheurd’. De lokale autoriteiten wisten in het begin niet of de man nou was gestorven als gevolg van verdrinking of door de aanval van de vissen. Maar de brandweer liet weten dat het lichaam werd ontdekt in een bepaalde positie die gebruikelijk is bij verdrinking.

Het lichaam van de man is overgedragen aan zijn familie.

In de Amazone, een grote rivier in Zuid-Amerika, leven ongeveer 30 soorten piranha’s. Dit zijn angstaanjagende vissen met vlijmscherpe tanden die mensen met huid en haar kunnen opeten. Volgens de BBC zijn aanvallen op mensen ’uiterst zeldzaam’, maar het kan gebeuren als men in onbekend water komt.