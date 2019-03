Schok om doodgebeten zwaan: ’Dat is de natuur hè’

„Vanmorgen vroeg kleurde het groen in Meer en Bos rood”, begint Hettie Bronk haar Facebookbericht. „Mijn hart is gebroken, een zeer geliefde zwaan, die ik vanaf het moment dat hij uit het ei kroop zes jaar geleden volgde, werd vanmorgen door twee honden verscheurd.”

Een man filmde het incident zaterdag bij een sloot op het Haagse landgoed Meer en Bos. Hij uitte zijn ongenoegen over de houding van het baasje. Bronk: „De eigenaresse van de twee honden stond ernaar te kijken en greep niet in, totdat twee mannen haar aanspraken. Het schokkende filmpje kreeg ik van de twee mannen toegestuurd en met hun toestemming, mag ik deze hier plaatsen. Hoe vaak heb ik al niet geschreven, dat loslopende honden en watervogels niet samen gaan, bescherm de vogels in natuurgebieden alsjeblieft en laat dit nooit weer gebeuren.”

Ⓒ HC Bronk

Ⓒ HC Bronk

Natuur

De hondeneigenaar reageert in het filmpje gelaten op de kritiek van de filmende voorbijganger. „Dat is de natuur hè”, zegt ze terwijl ze haar honden roept, maar die luisteren allerminst.

De reacties op Facebook zijn woedend. „Vreselijk en onbegrijpelijk”, schrijft Jolanda. Sommige gebruikers pleiten voor een boete of aangifte. „Wat een doodzonde”, reageert Thérèse.

Zwanenvolgster Bronk meldt dat het jong van de doodgebeten mannetjeszwaan ’uit voorzorg’ in veiligheid is gebracht. „Dit jong wordt elders uitgezet.”

Ⓒ HC Brink

De beelden zijn op de pagina van Hettie Bronk te vinden. Let op: kan als schokkend worden ervaren.