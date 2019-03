Militairen VS gaan helpen in Mozambique

Terwijl de precieze behoeftes in samenspraak met de Mozambikaanse autoriteiten nog in kaart worden gebracht, wordt het materieel dat nodig is in gereedheid gebracht. In de eerste plaats gaat dat om helikopters en vaartuigen. Het Indiase leger heeft als eerste gereageerd op de noodsituatie, met de inzet van drie schepen en enkele honderden manschappen. Zuid-Afrika doet met verscheidene helikopters mee aan de reddingsoperatie.

De tropische wervelstorm zorgde ruim een week geleden voor een enorme ravage in de streek rond de havenstad Beira. Volgens de regering zijn ongeveer zevenhonderd personen om het leven gekomen, maar vermoedelijk ligt het werkelijke dodental veel hoger. Alleen al in Mozambique zijn 400.000 mensen dakloos geworden. Idai hield ook huis in de buurlanden Zimbabwe en Malawi.

Onder meer internationale organisaties als het Rode Kruis en Artsen zonder Grenzen hebben de hulpverlening in de getroffen regio's opgevoerd. Een AzG-woordvoerster vertelde maandag dat nog drie charters met hulpgoederen, waaronder medicijnen, drinkwater en sanitaire artikelen, vanuit België naar Zuidoost-Afrika zijn gevlogen. Daar worden de goederen met helikopters verspreid in moeilijk bereikbare of van de buitenwereld afgesloten streken. Ook over land zijn teams onderweg naar slachtoffers.