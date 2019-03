Brussel kijkt met spoed naar plan Lelystad Airport

Het kabinet wil dat Lelystad een overloopluchthaven van Schiphol wordt. Het is de bedoeling dat vakantievluchten naar Flevoland gaan, om op Schiphol ruimte te creëren voor intercontinentale vluchten en vracht.

Om verplaatsing van vluchten mogelijk te maken bedacht het kabinet een speciale regeling, maar de Europese Commissie keurde die plannen af. Ze zouden in strijd zijn met concurrentieregels.

Aangepast

Van Nieuwenhuizen heeft haar oude plan op een aantal technische punten aangepast. Normaal heeft Brussel zes maanden nodig om te reageren, maar na afstemming met de Europese Commissie streeft men nu naar een versnelde procedure. De bewindsvrouw laat verder onafhankelijk onderzoek doen naar de gevolgen van haar nieuwe plan voor de praktijk.

In mei verwacht ze op beide punten duidelijkheid te hebben. Het kabinet neemt naar verwachting in mei een besluit over hoe het nu verder moet met Lelystad Airport. De opening staat vooralsnog gepland voor april 2020.