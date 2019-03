Snelheidsduivels opgelet: villa met kartbaan in tuin te koop

Ⓒ Propertypal.com

COOKSTOWN - Mensen die graag de serene rust opzoeken, zullen nog even verder moeten kijken. Een Noord-Ierse makelaar biedt nu een wel heel bijzondere woning aan. In de plaats Cookstown, ongeveer een uur rijden vanaf Belfast, staat namelijk een huis te koop met eigen kartbaan in de tuin.