Brits kabinet akkoord met hogere belasting om zorg te betalen

De loonheffing voor sociale verzekeringen stijgt volgend jaar met 1,25 procent. Ook stijgt de belasting op dividend met 1,25 procent, omdat volgens Johnson dan ook grootverdieners „hun steentje zullen bijdragen.” Johnson wordt door andere leden van Conservatieve Partij bekritiseerd, omdat een verhoging van de inkomstenbelasting tijdens de verkiezingscampagne juist werd uitgesloten.

De kosten van het Britse zorgstelsel gaan stijgen door vergrijzing, evenals door de nasleep van de coronapandemie. „Het zou verkeerd zijn als ik zou zeggen dat we dit herstel kunnen betalen zonder moeilijke maar verantwoorde beslissingen te nemen over hoe we het financieren”, zei Johnson tegen het parlement. Volgens de premier is het „onverantwoordelijk” om te kiezen voor kosten die gepaard gaan met hogere leningen en hogere schulden.

36 miljard

De hogere belastingen moeten de overheid de komende drie jaar zo’n 36 miljard pond (bijna 42 miljard euro) opleveren. Deze extra inkomsten moeten ervoor zorgen dat het zorgstelsel kan herstellen van de pandemie en daarnaast ook voldoende geld heeft voor de langere termijn. De overheid maakte maandag bekend 5,4 miljard pond (6,3 miljard euro) apart te zetten om de extra kosten te dekken waarmee het zorgstelsel tijdens de pandemie werd geconfronteerd.

Britse politici zoeken al jaren naar een manier om de stijgende zorgkosten te financieren. Johnsons voorgangers ontweken deze kwestie uit angst hun kiezers en partij boos te maken. Volgens Johnson is het noodzakelijk nu actie te ondernemen zodat ouderen vanwege hoge zorgkosten niet langer worden gedwongen hun huis te verkopen. Critici binnen zijn partij menen dat de plannen vooral jonge werknemers met lage inkomens zullen raken.