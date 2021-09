Derde coronaprik voor Britse 50-plussers

Britse media meldden dinsdagochtend al dat binnen de groep 50-plusserset zorgmedewerkers, mensen met een zwakke gezondheid en 80-plussers als eersten aan de beurt zijn. Daarna wordt net als met de eerste doses vaccin in leeftijd naar beneden gewerkt. De prik wordt zes maanden na de tweede inenting gegeven. Er zijn nog geen plannen om mensen die jonger zijn dan 50 een derde prik aan te bieden.

Javid zei ook dat er een grote kans is dat mensen die in de eerstelijnszorg werken een vaccinatieplicht opgelegd krijgen. Die is er nu nog niet.

Premier Boris Johnson onthult dinsdag een routekaart voor de bestrijding van het virus in het najaar. In het Verenigd Koninkrijk is veel angst voor een nieuwe golf aan besmettingen als de weerstand van mensen minder wordt in de winter.

Het JCVI raadt aan om voor de derde prik een dosis van het vaccin van Pfizer/BioNTech te gebruiken of anders een halve dosis van het middel van Moderna. De voorzitter van het JCVI zegt dat zijn advies niet is om iedere zes maanden mensen opnieuw in te enten, het gaat om een eenmalige booster.

Het medische vakblad The Lancet publiceerde maandag een artikel van achttien onderzoekers waarin staat dat er geen bewijs is dat een derde prik helpt. Volgens de onderzoekers biedt een booster geen betere bescherming dan de eerste twee prikken al doen. In meerdere onderzoeken staat dat de effectiviteit van het vaccin in de loop van de tijd in kleine mate kan afnemen voor de besmettelijke deltavariant van het coronavirus.

De onderzoekers waarschuwen dat het aanprijzen van boosters, met alle mogelijke bijwerkingen, het vertrouwen in de eerste prikken doet afnemen. In veel landen proberen overheden meer mensen aan te sporen om de eerste inentingen te halen.