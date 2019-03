ITV: May weg in ruil voor steun Brexitdeal

Volgens Peston zou May dit verschillende politici, onder wie Boris Johnson en Steve Baker, hebben toegezegd. Zij moeten dan voor haar Brexitdeal stemmen, inclusief de door hun bekritiseerde backstop. May zou geen verdere details hebben gegeven, waardoor onduidelijk is hoe concreet de belofte is.

De toezegging van May lijkt het laatste redmiddel om haar Brexitdeal toch door het parlement te krijgen. Ze kan de deal die ze met Europa sloot niet meer aanpassen. De premier zal vermoedelijk alleen haar positie ter discussie stellen als ze er zeker van is dat een meerderheid voor de deal stemt. Dit is uiterst onwaarschijnlijk: zelfs met steun van de hardliners heeft ze geen meerderheid voor haar Brexitakkoord.

„Zelfs als ze zichzelf ritueel offert op het Brexit-altaar, kunnen tegenstanders nog steeds bedanken en toch tegen haar voorstel stemmen. Waarom zouden tegenstanders voor de deal stemmen en daarmee hun principes verloochenen? Enkel om May weg te krijgen?”, analyseert Peston.

Vanavond gaat het Lagerhuis in debat over de zogenaamde ’indicative votes’. Dit zijn alternatieven voor het huidige akkoord waarover woensdag zou worden gestemd. Gedurende het debat van vanavond wordt ook duidelijk of er nog een derde stemming komt over Mays Brexitdeal.