Hiddema (FvD) ziet af van Statenzetels

Hiddema, geboren in Friesland en woonachtig in Maastricht, was lijstduwer voor de partij in beide provincies. „Ik stond voor een dilemma van hier tot gunter, het was een heksentoer om een keuze te maken. Ik ben aan beide provincies verslingerd. Mijn Friese genen zijn springlevend, maar anderzijds heb ik mijn kloppende menselijke hart en mijn vrolijke inborst te danken aan de beeldschone stad Maastricht”, liet de advocaat en politicus weten.

’Geen kiezersbedrog’

Van kiezersbedrog is volgens hem geen sprake: „Ik heb tijdens de campagne veel kiezers gesproken. Ik heb ze toen verteld wat het lijstduwerschap voor mij inhield en dat de kans klein was dat ik een zetel zou innemen.”

Hiddema’s partijgenoten kunnen het in de Provinciale Staten wel zonder hem af, denkt hij. Ze zijn uitgebreid gescreend, ook psychologisch, om brokken te voorkomen. Maar „ze kunnen me altijd bellen.” Dat FVD alle zeilen bij moet zetten om alle gewonnen zetels te bezetten, heeft hoe dan ook niet meegewogen in zijn beslissing, zegt het 74-jarige Kamerlid.

In Drenthe werd Forum-lijstduwer Henk Otten met voorkeursstemmen verkozen. Bij de Eerste Kamerverkiezingen is de Drent de landelijke lijsttrekker voor de partij.

Een Tweede Kamerlid mag tegelijkertijd een zetel in de Provinciale Staten innemen, maar dat komt zelden voor. Aan het Kamerwerk hebben parlementariërs hun handen al meer dan vol. Sommige senatoren zijn wel tegelijkertijd Statenlid.