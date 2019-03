Gewonde man ’wil behulpzame agenten neerslaan’

Foto ter illustratie Ⓒ ANP XTRA

HOORN - Agenten van de eenheid Hoorn werd hun hulp niet in dank afgenomen. Een beschonken man die uit de kroeg was gezet, viel niet veel later met zijn hoofd op straat. „Toen wij aankwamen, zagen wij hem liggen en was zijn lichaam hevig aan het schokken. Ook plaste hij in zijn broek”, deelt de politie via twitter. Eenmaal in de stabiele zijligging kwam de man weer bij en probeerde hij het politiepersoneel „neer te slaan.”