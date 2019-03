Brussel: no-deal-Brexit waarschijnlijker

De leiders van de EU-landen gaven premier Theresa May vorige week een uitstel van de Brexit tot 22 mei als ze het akkoord over de scheidingsvoorwaarden door het parlement krijgt. Lukt dat niet, dan moet Londen voor 12 april met een plan komen. Als daar geen overeenstemming over is, kan het Britse EU-lidmaatschap zonder akkoord en overgangsperiode vervallen. „Het is duidelijk dat dit een significante ontwrichting voor burgers en bedrijven zal veroorzaken.”

Brussel somt een hele reeks eenzijdige maatregelen op die van kracht worden bij dat scenario, om de ergste gevolgen te temperen. Het gaat onder meer om regels voor vervoer via land, zee en lucht, compensatie voor vissers, garanties voor Erasmus-studenten, visumvrij reizen en socialezekerheidsrechten.

