Rattenstreek: smokkelbeest met mobieltjes en drugs over gevangenismuur gegooid

Officieren maakten de aangetroffen ratten na enige argwaan open. Ze bleken ’gevuld’ te zijn met mobieltjes, opladers, SIM-kaarten, sigarettenvloeitjes en wiet, meldt The Daily Mail.

Volgens het Britse ministerie van Justitie waren de ratten over het hek van de gevangenis gegooid. De georganiseerde misdaad zou achter de actie zitten en samenwerken met gedetineerden in de bewuste gevangenis in het zuiden van Engeland.

De laatste twaalf maanden werden volgens de krant meer dan tienduizend illegale telefoons ingenomen in gevangenissen in Engeland en Wales.