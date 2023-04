Premium Het beste van De Telegraaf

Belangrijkste vraag is welke schade aanhouding zou toebrengen aan zaak tegen Taghi Arrestatie van advocaat Weski ’onvermijdelijk maar vol dilemma’s’

Door John van den Heuvel Kopieer naar clipboard

Weski werd in alle stilte en rust gearresteerd en verblijft in voorlopige hechtenis op een geheime plek. Ⓒ ANP/HH

Maandenlang wikten en wogen politie en OM alle belangen. Toch was nooit de vraag óf het moest gebeuren maar vooral wannéér. De arrestatie van advocaat Inez Weski (68) was in de ogen van het Openbaar Ministerie onvermijdelijk. Maar er waren grote dilemma’s.