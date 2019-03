Baudet en Kuzu gekozen in Zuid-Holland

Foto ter illustratie Ⓒ ANP

DEN HAAG - Thierry Baudet, leider van Forum voor Democratie, heeft twee zetels gewonnen bij de Statenverkiezingen vorige week. Hij werd zowel in Noord-Holland, waar hij woont, als in Zuid-Holland met voorkeursstemmen verkozen. In beide provincies was hij lijstduwer. Of hij daadwerkelijk Statenlid wordt, is nog niet bekend.