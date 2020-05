Democraten in New York moeten voorverkiezingen houden

Joe Biden Ⓒ Hollandse Hoogte / AFP

NEW YORK - De Democraten in de Amerikaanse staat New York moeten voorverkiezingen houden, ook al is Joe Biden de enige overgebleven kandidaat voor de presidentsnominatie. Dat heeft een rechter bepaald, nadat de lokale afdeling van de partij senator Bernie Sanders van de lijst schrapte toen hij zijn campagne stopte. De voorverkiezingen worden op 23 juni gehouden.