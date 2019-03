Nabestaanden eisen verbod op boek moordzaak Van den Hurk

Lees de tweets van rechtbankverslaggever Saskia Belleman onderaan dit artikel terug.

Nicole van den Hurk verdween op 6 oktober 1995. De zaak bleef lang onopgelost. Pas in oktober vorig jaar veroordeelde het gerechtshof in Den Bosch Jos de G. tot twaalf jaar cel wegens verkrachting van en doodslag op Van den Hurk.

Excuses OM

De schrijver van het boek, journalist Max Steenberghe van het Eindhovens Dagblad, liep enkele jaren mee met het coldcaseteam van de politie dat de zaak onderzocht. Volgens Richard Korver, advocaat van de nabestaanden, hebben de nabestaanden hier niets van geweten en werden zij hier onaangenaam door verrast. Zij voelen zich „willens en wetens op het verkeerde been gezet” door de schrijver, omdat zij - in de marge van de strafzaak tegen verdachte De G. - met hem hebben gesproken in de veronderstelling dat hij er niet over zou publiceren.

Het Openbaar Ministerie heeft zijn excuses aangeboden en erkend dat het onvoldoende oog heeft gehad voor de belangen van de nabestaanden. De politie zag het boek als een mogelijkheid het werk van coldcaseteams in de schijnwerpers te zetten. Advocaat Olaf Trojan wees erop dat Steenberghe zich aan alle afspraken met politie en OM heeft gehouden. Daarnaast heeft hij op aangeven van de nabestaanden passages geschrapt of gewijzigd.

Advocaat Korver bereidt aangiftes tegen betrokkenen van de politie en het OM voor. Volgens de raadsman hebben zij zich schuldig gemaakt aan schending van het ambtsgeheim door hun ruimhartige medewerking aan het boek.

Ook De Persgroep, uitgever van het Eindhovens Dagblad, was gedaagd in het kort geding. De rechter gaf aan het een „ingewikkelde zaak” te vinden en neemt langer de tijd om tot een uitspraak te komen. Die is bepaald op 15 april.