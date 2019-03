Hamas ontkent raket te hebben afgevuurd

Israël beschuldigt Hamas ervan de raket te hebben afgevuurd vanaf een plek bij Rafah in het zuiden van de Gazastrook. Het projectiel trof een huis in een dorp ten noordoosten van Tel Aviv, 80 kilometer van de Gazastrook. Het huis is verwoest, maar niemand van de zeven gewonden is levensgevaarlijk gewond geraakt. Israël dreigt met ’oorlog’ uit wraak.

Half maart zijn er ook projectielen richting Tel Aviv afgevuurd en toen suggereerde een aantal Israëlische media dat het slechte weer een rol speelde. Volgens de zegsman van Hamas heeft ook de beweging Islamitische Jihad ontkend een raket te hebben afgeschoten. Volgens hem staan de Palestijnen in contact met het buurland Egypte dat probeert te helpen escalatie te voorkomen.

