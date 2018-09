’Niet vreemd dat vertrouwen in politici verdwijnt’

De Jager beloofde dat elke euro, aan Griekenland besteedt, met rente terug zou komen, Dijsselbloem beloofde paal en perk te stellen aan de contributie naar Brussel, Rutte beloofde dat er geen cent meer naar Griekenland ging en last bot not least beloofde hij aan alle burgers 1000 euro over te maken. Iedereen weet er van al deze beloftes is terecht gekomen, namelijk helemaal niets. En toch vinden politici het maar raar dat de burgers steeds minder vertrouwen in dezelfde politici hebben.

K. Zwaan, Egmond aan den Hoef