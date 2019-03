Politiehond overmeestert man (34) die boa’s zwaar mishandelt

Terwijl de twee buitengewone opsporingsambtenaren aan het werk waren op de Kamp in Amersfoort, fietste er een man langs die tegen hen begon te schreeuwen en schelden. Ondanks vermaningen zet de man zijn scheldkanonnade onverminderd door en gooit een voorwerp naar het hoofd van een van de handhavers toe, meldt de politie. Vervolgens ging hij er op zijn fiets vandoor.

De boa’s zetten op dat moment de achtervolging in en weten hem in te halen. „De man stopt, slaat op de twee in en gaat er weer vandoor. Iets verder komt het weer tot een confrontatie”, aldus een politiebericht. Met een stok die de man weet te bemachtigen, slaat hij een van de boa’s. Volgens lokale media ontstaat er een hardhandige worsteling en worden er de nodige rake klappen uitgedeeld. Hoe het inmiddels met de handhavers gesteld is, is niet bekendgemaakt.

Onder invloed

Omstanders en een politiehond weten de baldadige man in de binnenstad op de Celzusterenstraat uiteindelijk een halt toe te roepen. Hij wordt meegenomen naar het bureau en zit nog steeds vast. De politie stelt dat de man mogelijk onder invloed was van ’verdovende middelen’.