AIVD sterker tegen cyberspionnen

Het gebouw van de AIVD in Zoetermeer. Ⓒ ANP

Amsterdam - Nederland is binnenkort beter bestand tegen cyberspionage en ’staatshacks’ zoals Rusland in de Verenigde Staten heeft gepleegd. Dankzij de gemoderniseerde Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten kan de AIVD een betere radar opzetten tegen aanvallen via internet door buitenlandse mogendheden.