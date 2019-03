Omstreden Nazi-post burgemeester verwijderd

De burgervader van Krimpen aan den IJssel zegt tegen RTV Rijnmond dat de post waarschijnlijk ’door Facebook zelf’ is weggehaald.

Vroom kreeg bakken kritiek over zich heen toen hij na de enorme verkiezingszege van Baudet in een onderwerp over de partij plaatjes van boeken over nazi’s zette.

Elite

„Iemand zei tegen me dat de elite geen boeken leest. Ofzo. Dus heb ik wat boeken die ik voor m’n studie doornam maar weer op de leesstapel gelegd. Kijken of ik er nog weer wat van kan opsteken”

Hij doelde op FvD-leider Thierry Baudet, die in zijn overwinningsspeech opmerkingen maakte over de ’elite’.

„Er is inderdaad veel gedoe over geweest”, erkent hij tegen de zender. Desondanks heeft Vroom ’prima geslapen’. „Ik vind dat je wel eens een keer mag terugduwen. Ik heb bewust een bericht op het medium Facebook gezet, om een digitaal gesprek te kunnen voeren.”

Politicus Joost Eerdmans zei bij WNL dat Vroom zou moeten opstappen. Hij vindt dat een burgemeester boven de partijen moet staan. „In profielschetsen van burgemeesters staat dat ze moeten verbinden, dat ze boegbeelden van de stad zijn. Zoiets kun je als burgemeester niet zeggen, dan moet je gewoon weg. Dan ben je niet geschikt”, aldus Eerdmans

Vroom stapt niet op want hij vindt dat hij niks fout heeft gedaan. Volgens hem heeft hij de koppeling niet gelegd tussen FvD en nazisme.

De burgemeester wordt maandagavond door drie fracties uit de raad aan de tand gevoeld over zijn Facebookpost.