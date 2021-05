Twitter waarschuwt gebruikers voor beledigende tweets

Wanneer het algoritme woorden herkent die aanstootgevend kunnen zijn, krijgt de gebruiker vanaf woensdag de vraag „Wil je dit nog even nalezen voordat je het plaatst?” De gebruiker krijgt hierdoor de mogelijkheid zijn bericht nog even aan te passen of te verwijderen.

Sinds vorig jaar test Twitter deze functie al. De functie werkt volgens het bedrijf goed, omdat 34 procent van de gebruikers die geconfronteerd werd met de vraag ervoor koos een vervelend bericht aan te passen.

Engelstalig

De nieuwe meldingen worden voorlopig alleen nog bij Engelstalige accounts op iOS en Android gebruikt. Vooralsnog is het nog niet bekend of deze functie ook voor Nederlandse accounts gaat gelden.

In de eerste instantie ontbrak er nog wat nuance in de nieuwe functie. Zo werd er nog geen onderscheid gemaakt tussen accounts, die een wat meer hechte band hebben en accounts waarvan de gebruikers elkaar helemaal niet kennen. Eerstgenoemde hebben namelijk waarschijnlijk een beter idee van wat ze tegen elkaar kunnen zeggen dan twee wildvreemden.