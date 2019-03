15 maanden voor stelen miljoen van werkgever voor internetliefde

De vrouw was administratief medewerkster van een aantal Karwei-bouwmarkten. Ⓒ DE TELEGRAAF

DORDRECHT - De 51-jarige Hannelore S. is door de rechtbank in Dordrecht veroordeeld tot een straf van vijftien maanden cel, waarvan vijf voorwaardelijk, voor het oplichten van haar werkgever voor ruim 1,1 miljoen euro. S. maakte al dat geld over aan een Afrikaanse internetliefde, die ze leerde kennen via Facebook maar die ze nooit ontmoette. Hij zou het geld nodig hebben gehad vanwege medische problemen.