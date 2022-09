Ruim 180 Britse parlementsleden brengen hulde aan Elizabeth: ’Dit is wanneer het Huis op zijn best is’

„Dit is wanneer het Huis op zijn best is. Wanneer het verenigd is in verdriet dat ons met zoveel verhalen en herinneringen samenbrengt, uitgedrukt in zulke ontroerende eerbetonen”, zei voorzitter Lindsay Hoyle van het Lagerhuis.

Het Britse parlement staat bekend om zijn luide debatten en levendige botsingen tussen regering en oppositie. Op vrijdag herdachten parlementsleden de monarch in diepe stilte en met gebogen hoofden, de meesten in het zwart gekleed.

Ook Boris Johnson, tot woensdag premier van het Verenigd Koninkrijk, is bedroefd door het overlijden van de 96-jarige koningin. „Ze leek zo tijdloos en zo prachtig dat ik vrees dat we begonnen te geloven, als kinderen, dat ze gewoon zou blijven doorgaan”, meldt Johnson. Hij noemt haar heengaan „de verdrietigste dag van ons land.”

Johnson zegt dat „golf na golf van verdriet over de wereld spoelt” en voegt eraan toe: „Pas als we worden geconfronteerd met de werkelijkheid van het verlies, begrijpen we pas echt wat we hebben verloren. Nu beseffen we pas hoeveel ze voor ons betekende, hoeveel ze voor ons deed, hoeveel ze van ons hield.” Volgens de Conservatieve oud-premier nemen miljoenen mensen een moment pauze om te denken „aan koningin Elizabeth, aan het heldere, schitterende licht dat nu is gedoofd.”

Officiële benoeming

Charles wordt zaterdag officieel benoemd tot koning door de Accession Council, of toetredingsraad. De ceremonie zal voor het eerst live op televisie uitgezonden worden. De Accession Council is een ceremonieel orgaan dat enkel na de dood van de monarch samenkomt in St. James’s Palace in Londen. In de raad zitten alle zevenhonderd leden van de Privy-raad, het adviesorgaan van het staatshoofd.

Een uur na de benoeming wordt Charles III ook vanaf het balkon van Buckingham Palace en op Trafalgar Square uitgeroepen tot koning. In de komende dagen zal hij de verschillende delen van het koninkrijk bezoeken.

Zaterdag leggen de leden van het Britse Lagerhuis ook de eed van trouw af aan koning Charles. De parlementariërs stellen een condoleanceboodschap op aan de nieuwe koning.

Ceremonie Canada

Canada houdt zaterdag in de hoofdstad Ottawa een ceremonie om de troonsbestijging van de Britse koning Charles af te kondigen. De ceremonie begint om 10.00 uur (16.00 uur Nederlandse tijd) in Rideau Hall, de officiële residentie van de door de Britten benoemde gouverneur-generaal die optreedt namens de vorst.

De 73-jarige Charles werd automatisch koning van het Verenigd Koninkrijk en staatshoofd van veertien andere rijken, waaronder Canada, toen koningin Elizabeth donderdag op 96-jarige leeftijd stierf. Ondanks dat Canada sinds 1867 geen kolonie meer is van Groot-Brittannië, bleef het tot 1982 in het Britse rijk en is het nog steeds lid van het Gemenebest van voormalige rijkslanden die de Britse monarch als staatshoofd hebben.