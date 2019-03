Duitse metaaldief geëlektrocuteerd

Foto ter illustratie Ⓒ Hollandse Hoogte

DELITZSCH - Een metaaldief heeft de inbraak in een transformatorhuis in de Duitse plaats Delitzsch met de dood moeten bekopen. Volgens de Leipziger Volkszeitung probeerde de 41-jarige man in zijn onwetende ijver een hoogspanningskabel te verwijderen. Daarop stond tussen de 10.000 en 100.000 volt.