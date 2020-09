Negen verdachten opgepakt na schietpartij Spijkenisse

De politie werd rond 07.00 uur gewaarschuwd. Getuigen hadden vier of vijf schoten gehoord in de buurt van de Poolsterstraat en de Junostraat, en zagen iemand weggaan in een auto. De politie vond vervolgens vier hulzen.

Eén man werd later op de Poolsterstraat aangehouden met de zogenoemde benaderingstechniek gevaarlijke verdachten, die wordt ingezet als er bijvoorbeeld een vermoeden is dat iemand een vuur- of steekwapen heeft. Zes anderen werden opgepakt in een woning op de Snoekenveen.

Alle negen verdachten zijn naar het politiebureau gebracht. Na verhoor zijn vier mensen heengezonden, het onderzoek richt zich niet meer op hen. Drie mannen tussen de 26 en 20 jaar zitten nog vast, samen met twee vrouwen van 55 en 20 jaar oud. Alle vijf zijn verdachte van betrokkenheid bij het schietincident. Hun exacte rol is in onderzoek, net als de aanleiding van de schietpartij.

De politie onderzoekt nog op wie of wat precies is geschoten.