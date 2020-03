In de rij voor huurappartement met ’asfaltview’

Toch stromen belangstellenden toe op een open dag: „Er is verder amper aanbod.”

De kleurrijke brochure over het komend voorjaar op te leveren appartementencomplex ’The Hill’ in Zoeterwoude belooft ’groene polders aan de voet van het nieuwe gebouw’. „Hier woon jij op jouw droomplek. Enjoy!” zo staat te lezen. De werkelijkheid is een tikkeltje anders: vanuit appartementen in het nagelnieuwe wooncomplex kunnen bewoners straks het dashboard lezen van de letterlijk op een steenworp afstand voorbij razende óf stilstaande auto’s op de A4 tussen Den Haag en Amsterdam.

Wie aan de andere kant van het gebouw komt te wonen, krijgt een weids uitzicht op een industriegebied of de kunstgrasvelden van de lokale voetbaltrots RKVV Meerburg. Rechtvaardigt zo’n omgeving de term ’toplocatie’, die het makelaarskantoor Fides in advertenties gebruikt? Zegsman Emiel Weide van het kantoor uit het naburige Leiden vindt van wel. „Nee, dit is niet de lelijkste woonlocatie van Nederland”, zo zegt hij stellig. De makelaar wijst op de rijen flats langs de A10 in Amsterdam. „Daar langs de ring is het echt veel slechter”, zo stelt hij vast.

Voor 1300 euro per maand heb je het mooiste snelwegoverzicht van Zuid-Holland. Ⓒ Hielco Kuipers

Fides is door de beheerder ingehuurd om de 87 nieuwe ’snelwegappartementen’ van 77 tot 99 vierkante meter aan de man te brengen. Dat lukt prima. Nog slechts dertien studio’s en appartementen, die ruwweg tussen de 900 en 1300 euro huur moeten opbrengen, zijn er vrij. „Het gaat heel rap”, zo meldt Weide, die verzekert dat er door isolerend glas geen geluidsoverlast van de rijksweg is. Belangstellenden kunnen dit donderdagmiddag zelf beoordelen tijdens een ’open uurtje’, terwijl bouwvakkers nog de laatste hand leggen aan het met een parkeergarage en binnentuin uitgeruste complex.

Ⓒ Hielco Kuipers

Tientallen nieuwsgierigen nemen een kijkje in de nog beschikbare, strak afgewerkte woonruimten die inderdaad geluiddicht zijn. De snelweg in de voortuin nemen veel gegadigden op de koop toe. „Er is verder amper nieuw aanbod. We zitten nu voor 1500 euro in een huurappartement met prachtig uitzicht in Roelofarendsveen, maar willen sparen voor een koopwoning”, zo verklaart Sanne Wentink haar belangstelling voor een appartement met ’asfaltview’ dat voor 1130 euro te huur staat: „Hier besparen we wel 370 euro per maand.”